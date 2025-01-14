Повідомляє 24 Канал з посиланням на командира Третьої штурмової бригади Андрія Білецького в коментарі "Цензор.НЕТ". Він зазначив, що в результаті злагодженої роботи підрозділів бригади противник зазнав значних втрат.

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Як росіяни штурмували позиції 3 ОШБр на Харківщині

Білецький розповів, що головною метою противника в районі, де діє Третя штурмова бригада, є захоплення населеного пункту Борова та витіснення Сил оборони на інший берег річки Оскіл.

8 – 9 січня силами 4 гвардійської танкової дивізії окупанти здійснили штурм із метою захопити Зелений Гай, що мало б створити умови для подальшого просування у напрямку населених пунктів Борівська-Андріївка. У разі успіху, це дозволило б російській армії відкрити собі шлях до Борової.

Щодня ворог намагався провести штурм силами 1 механізованої роти за підтримки взводу танків, артилерійського вогню, FPV-дронів, скидів. Білецький зауважив, що росіяни використали всі наявні ресурси дивізії, а якщо враховувати техніку, яка не дісталася до лінії зіткнення, можна сказати, що штурм здійснював зведений механізований батальйон Росії.

Особливістю цього штурму було масове застосування техніки на кількох напрямках одночасно. Останнім часом у нашій смузі відповідальності так багато техніки росіяни не використовували. Це свідчення пріоритетності напрямку, де стоїть Третя штурмова. По характеру дій противника видно, що він готувався і ретельно спланував штурмові дії. Але його плани були зруйновані,

– розповів Білецький.

Яких втрат зазнали окупаційні війська

Розрахунок ПТРК протитанкового батальйону Третьої штурмової уразив голову та хвіст ворожої колони. Інші танки почали зʼїжджати з дороги, але спроби маневрувати призвели до їх підриву на заздалегідь замінованих ділянках.

Техніку та ворожий десант, який зміг вийти з техніки, знищили піхотні підрозділи, артилерія та FPV-дрони. В одній з колон ворога, завдяки ураженню понтонної переправи через річку Чорний жеребець, танк перевернувся і потонув разом з екіпажем.

Загалом під час цього штурму росіяни втратили 15 броньованих машин, знищено 5 танків, ще два – пошкоджено. Втрати серед особового складу склали 87 загиблих і 88 поранених.

Білецький зазначив, що штурм було відбито завдяки злагодженим діям усіх підрозділів Третьої штурмової та заздалегідь встановленим мінам на маршрутах пересування ворога: "Бригада відпрацювала як єдиний механізм".