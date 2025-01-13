Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

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Як військовим вдалося знищити "Гіацинти" ворога

У 44 ОАБр зазначили, що завдяки влучним пострілам 2 ворожі артилерійські системи "Гіацинт-Б" – замовкли назавжди. А там, де ще недавно ворог накопичував боєприпаси, тепер лише попіл та згарище.

Умілі руки та гаряче серце воїнів-артилеристів 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола щодня невтомно працюють та продовжують боронити рідну землю,

– зазначили військові.

Окрім того, захисники з 44 бригади також показали свою влучну роботу на відео. На місцях влучання по "Гіацинтах" утворилися стовпи густого сірого диму, а також вогняні хмари.

Українські військові ефектно знищили 2 ворожі "Гіацинти-Б" / Відео 44 ОАБр

Довідка! "Гіацинт-Б" – це радянська причіпна артилерійська система калібру 152 міліметри. На озброєння ця гармата була поставлена в 1976 році та має одну з найбільших дальностей стрільби (40 кілометрів активно-реактивним снарядом) з усіх артилерійських систем аналогічного калібру.



Цю гармату ворог активно використовує на фронті від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Також ці артилерійські системи є й на озброєнні й у ЗСУ.