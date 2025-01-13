Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у їхньому телеграм-каналі.

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Як одеські "лицарі" знищили штурмовиків ворога

У пресслужбі 28 ОМБр розповіли, що окупанти все більше намагаються застосовувати нову тактику на фронті. Тактика полягає в тому, що спочатку заходить мала штурмова група, ховається якнайближче до українських позицій і чекає підкріплення.

Однак одеські "лицарі" знають, як протистояти подібним діям окупантів. Так, на світанку пілоти бригади помітили, як окупанти намагались якомога швидше добігти до позицій.

Частину з них екіпажі Kurt&Company та батальйону безпілотних систем знищили одразу. А решту загнали важкими дронами в бліндажі та "лисячі нори", взявши їх під приціл,

– наголосили у 28 ОМБр.

Одеські "лицарі" ефектно знищили ворожих штурмовиків на фронті / Відео 28 ОМБр

Після цього на зачистку вирушили піхотинці 2 механізованого батальйону. І тепер кожна позиція стала для окупантів смертельною пасткою.

"За допомогою гранат, стрілецької зброї та залізної волі, воїни крок за кроком очистили кожен окоп", – наголосили військові.

Лише в останньому окопі ворожий штурмовик спробував відкинути в "лицарів" гранату, але піймав кулю, впустив її та підірвався.