Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у їхньому телеграм-каналі.
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Як одеські "лицарі" знищили штурмовиків ворога
У пресслужбі 28 ОМБр розповіли, що окупанти все більше намагаються застосовувати нову тактику на фронті. Тактика полягає в тому, що спочатку заходить мала штурмова група, ховається якнайближче до українських позицій і чекає підкріплення.
Однак одеські "лицарі" знають, як протистояти подібним діям окупантів. Так, на світанку пілоти бригади помітили, як окупанти намагались якомога швидше добігти до позицій.
Частину з них екіпажі Kurt&Company та батальйону безпілотних систем знищили одразу. А решту загнали важкими дронами в бліндажі та "лисячі нори", взявши їх під приціл,
– наголосили у 28 ОМБр.
Одеські "лицарі" ефектно знищили ворожих штурмовиків на фронті / Відео 28 ОМБр
Після цього на зачистку вирушили піхотинці 2 механізованого батальйону. І тепер кожна позиція стала для окупантів смертельною пасткою.
"За допомогою гранат, стрілецької зброї та залізної волі, воїни крок за кроком очистили кожен окоп", – наголосили військові.
Лише в останньому окопі ворожий штурмовик спробував відкинути в "лицарів" гранату, але піймав кулю, впустив її та підірвався.