Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в их телеграм-канале.

Интересно Войска КНДР пошли на штурм: ССО уничтожили 18 бойцов на Курщине

Как одесские "рыцари" уничтожили штурмовиков врага

В пресс-службе 28 ОМБр рассказали, что оккупанты все больше пытаются применять новую тактику на фронте. Тактика заключается в том, что сначала заходит малая штурмовая группа, прячется как можно ближе к украинским позициям и ждет подкрепления.

Однако одесские "рыцари" знают, как противостоять подобным действиям оккупантов. Так, на рассвете пилоты бригады заметили, как оккупанты пытались как можно быстрее добежать до позиций.

Часть из них экипажи Kurt&Company и батальона беспилотных систем уничтожили сразу. А остальных загнали тяжелыми дронами в блиндажи и "лисьи норы", взяв их под прицел,

– отметили в 28 ОМБр.

Одесские "рыцари" эффектно уничтожили вражеских штурмовиков на фронте / Видео 28 ОМБр

После этого на зачистку отправились пехотинцы 2 механизированного батальона. И теперь каждая позиция стала для оккупантов смертельной ловушкой.

"С помощью гранат, стрелкового оружия и железной воли, воины шаг за шагом очистили каждый окоп", – отметили военные.

Только в последнем окопе вражеский штурмовик попытался отбросить в "рыцарей" гранату, но поймал пулю, уронил ее и подорвался.