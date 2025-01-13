По данным разведки Южной Кореи, потери КНДР в войне против Украины составляют уже почти 3000. Погибших солдат – 300. К кагорте "двухсотых" недавно присоединились еще 18 северокорейцев, которые решились пойти в атаку на позиции украинских защитников, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение от Сил специальных операций.

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Спецназовцы отбили северокорейский штурм

Отмечается, что воины ССО отбили штурм войск Северной Кореи, который длился с утра до самой ночи на Курщине.

За это время спецназовцы 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них подорвал себя гранатой. Самоубийство северокорейца произошло утром, когда воины ССО выдвинулись на зачистку.

Наши бойцы наткнулись на живого оккупанта. Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя.

Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения. Никто не пострадал.

Отражение вражеского штурма на Курщине: смотрите видео

К слову, по данным разведки Южной Кореи, солдатам из КНДР приказали накладывать на себя руки, чтобы не попасть в плен.