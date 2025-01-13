Это доказали воины подразделения UA_REG Отдельного центра специальных операций "Запад" имени князя Изяслава Мстиславича, которые приняли 8-часовой бой с силами противника, преобладавшими в десятки раз, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение военных.
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Победный бой воинов ССО на Курщине
Защитники обнародовали кадры боя, отметив, что он "был самым ответственным и самым тяжелым для подразделения".
Восьмичасовой бой показал наличие главного признака воина – мужество, и насколько высокий уровень подготовки всего подразделения. Сюжет фильма "300 спартанцев" нервно курит в сторонке,
– говорится в сообщении.
Против украинских спецназовцев выступили подразделениями КНДР. Битва состоялась с применением стрелкового оружия.
Потери противника не сообщаются, впрочем на видео видно одного погибшего северокорейского военного.
Во время боя операторы подразделения были эвакуированы бронемашинами HMMWV. Отмечается, что в адской схватке с врагом ни один украинский спецназовец не пострадал.
Восьмичасовой бой с северокорейцами: смотрите видео +18
К слову, недавно на Курщине украинцы захватили двух солдат КНДР в плен. Их отправили в Киев на допрос. Северокорейцы уверяли, что думали, что едут на обучение, а не на войну.