Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Кстати, на Курщине украинские защитники взяли в плен двух бойцов КНДР.

Смотрите также "Минус один": солдат КНДР пытался отбиться от украинского БПЛА, но проиграл в "поединке"

Потери КНДР в Курской области

В WP 11 января сообщили, что бойцы КНДР, которые воюют в Курской области атакуют большими группами при поддержке артиллерии и беспилотников. Заметили, сами же российские военные обычно передвигаются меньшими группами.

Северокорейские солдаты игнорируют украинские беспилотники и продолжают продвигаться вперед, несмотря на частые удары по личному составу. По данным издания, российские войска следуют за бойцами КНДР, чтобы "стабилизировать достижения".

Впрочем, украинский военнослужащий, который воюет в Курской области, отметил, что проблемы со связью между российскими и северокорейскими войсками могут замедлять усилия оккупантов по закреплению новых позиций.

Обратите внимание КНДР потеряла в войне против Украины 4 тысячи солдат, – Зеленский

Украинский военный заявил, что в декабре бойцы КНДР начали штурм силами от 400 до 500 человек. Во время него северокорейские войска превосходили украинские силы в 6 раз. Журналисты отмечают, что нехватка боеприпасов заставила Силы обороны отступить после 8 часов боя.

Это свидетельствует о том, что северокорейские силы в значительной степени полагаются на количество личного состава, что преобладает, для продвижения вперед, несмотря на плохую тактику,

– отметили аналитики ISW.

Украинские защитники нанесли значительные потери 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота России. Это, возможно, подтолкнуло вражеское военное командование к развертыванию сил КНДР в Курской области раньше, чем планировалось, предположили в ISW.

Также аналитики отметили, западные официальные лица недавно отметили, что северокорейские войска несут большие потери. В частности, зафиксирован по крайней мере один случай, когда только за неделю в конце декабря в Курской области погибло около 1000 человек.

Кстати, 5 января Владимир Зеленский заявил, что 3800 солдат КНДР были убиты или ранены на Курщине. Это почти треть северокорейцев, которые прибыли воевать на стороне России. Только за 3 и 4 января КНДР потеряли до батальона пехоты под Махновкой.

Способность Северной Кореи усваивать и интегрировать уроки, полученные во время боевых действий вместе с российскими войсками, вероятно, значительно ухудшится, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в атаках с высоким уровнем истощения пехоты в таких же или больших масштабах, чем это происходит с большинством российского личного состава,

– отметили в ISW.

Также в Институте изучения войны добавили, что неспособность или отказ северокорейских войск научиться эффективно противодействовать беспилотным летательным аппаратам негативно повлияет на те уроки, которые они смогут усвоить из этой войны.