Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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По словам Зеленского, в Россию уже прибыли 12 тысяч северокорейцев. Из них 3800 уже были убиты или ранены в боях с Силами обороны Украины.

Президент также подчеркнул, что Северная Корея потенциально может отправить в Россию ещё больше военных.

Они могут привести еще 30 – 40 тысяч, а могут и 500. Они могут привести много людей,

– заявил Зеленский.

Он также напомнил, что россияне пытаются всячески скрыть истинные масштабы потерь среди северокорейцев. Даже доходит до того, что им сжигают лица после смерти.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин по сути "глухой", ведь не желает слушать своего собеседника. По словам президента, с российским лидером надо говорить только с позиции силы.