Об этом лидер Украины заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, сообщает 24 Канал.

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Зеленский высказался о Путине

Зеленский отметил, что с Путиным невозможно говорить, поскольку он по своей сути глухой человек.

Да он (Путин – 24 Канал) вообще глухой, даже если с вами будет разговаривать. Он по сути глухой человек..,

– сказал лидер Украины.

Он спросил Фридмана, понимает ли он, в чем разница. "Вот вы говорите с Маском, вы общаетесь с новатором и с ученым, говорите, как ракеты сэкономить, как они возвращаются. А он (Путин – 24 Канал) ракеты возвращает не сэкономить, а убивает ими людей. Вы думаете, вы можете говорить о технологиях с Путиным? Ваши ребята брали интервью и он рассказал еще и об истории племени...", – сказал президент.

Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот стоит с голой задницей и рассказывает о племенах? Вам кажется, что вы берете интервью, вот господин Такер брал интервью. И всем кажется, что "ой, мы сейчас их подружим". При чём тут подружиться? Он просто другой. Перед вами стоит мамонт,

– подчеркнул Зеленский.

Лидер Украины подчеркнул, что разговаривать нужно с ним, кто слышит, и когда это даст миру мир и спокойствие людям. Он сказал, что ему понравился месседж Трампа во время его речи.

Другое из интервью А чеченцев, б***ь, он в объятиях убивал, – Зеленский на заявление, что "Путин любит свою страну"

"Я думаю, что мы имеем такую же позицию относительно мира через силу. Это означает, что если ты сильный, ты можешь говорить. И Украина должна быть достаточно сильной. В противном случае он (как Волдеморт – о ком нельзя говорить) питается и живет тем, что его субъективизируют и вместо изоляции предлагают выходить на свет", – резюмировал президент.