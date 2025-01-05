Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Лукашенко просил у Зеленского извинения за агрессию России

Президент в интервью рассказал, что через несколько дней после начала полномасштабной войны он говорил с Лукашенко по телефону.

И он извинялся. И он говорил, что это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал Путин. Это его слова,

– рассказал Зеленский.

Лидер Украины заявил, что Лукашенко извинялся. "Ты поверь, Володя, это не я, говорил он мне. Он говорил, что не контролирует ракеты, что это Путин", – вспомнил разговор Зеленский.

По его словам, Лукашенко утверждал, что пытался отговорить российского диктатора Путина от нападения на Украину.

Зато Зеленский ответил Лукашенко, что он "такой же убийца". В то же время самопровозглашенный президент Беларуси убеждал, что "нельзя воевать с русскими".

На это лидер Украины ответил, что "мы никогда не воевали... война, ракеты прилетели, с твоей земли, из Беларуси, как ты допустил?".

Тогда Лукашенко предложил Украине в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси.

Интервью Зеленского: о чем говорил президент