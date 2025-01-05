Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману.
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Лукашенко просил у Зеленского извинения за агрессию России
Президент в интервью рассказал, что через несколько дней после начала полномасштабной войны он говорил с Лукашенко по телефону.
И он извинялся. И он говорил, что это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал Путин. Это его слова,
– рассказал Зеленский.
Лидер Украины заявил, что Лукашенко извинялся. "Ты поверь, Володя, это не я, говорил он мне. Он говорил, что не контролирует ракеты, что это Путин", – вспомнил разговор Зеленский.
По его словам, Лукашенко утверждал, что пытался отговорить российского диктатора Путина от нападения на Украину.
Зато Зеленский ответил Лукашенко, что он "такой же убийца". В то же время самопровозглашенный президент Беларуси убеждал, что "нельзя воевать с русскими".
На это лидер Украины ответил, что "мы никогда не воевали... война, ракеты прилетели, с твоей земли, из Беларуси, как ты допустил?".
Тогда Лукашенко предложил Украине в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси.
Интервью Зеленского: о чем говорил президент
- Вечером 5 января Офис Президента обнародовал видео с интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману.
- Одной из тем, которая обсуждалась, была коррупция. Так, на Западе есть мнение, что в Украине очень остро стоит вопрос коррупции. В то же время Владимир Зеленский отметил, что Украина преимущественно получала не деньги, а оружие. Он отметил, что тех, кто все же зарабатывал на войне – их находили и "били по рукам".
- Также во время разговора президент Зеленский заявил, что США и союзники не сделали достаточно, чтобы предотвратить войну в Украине. Он вспомнил, что США и другие страны прогнозировали российское вторжение в Украину в 2022 году. В ответ президент просил партнеров, что когда они уверены в неизбежности войны, сделать две вещи: усилить Украину оружием или лучше всего усилить предпосылками, что бы не было никакой войны.
- Также президент во время интервью четко назвал условия прекращения огня.