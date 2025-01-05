Сообщает 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Он также отметил, что тех, кто все же зарабатывал на войне – их находили и "били по рукам".

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Как Зеленский прокомментировал коррупцию в Украине

Зеленский отметил, что преимущественно Украина получала не деньги, а оружие.

Там, где мы видели риски, что что-то может быть с оружием, мы били по рукам всех. И поверьте, речь идет не только об Украине,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на всем пути поставки оружия в Украину попадались люди, которые хотели заработать на войне.

"Мы не зарабатывали на войне", – отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина будет продолжать борьбу против тех, кто захочет наживаться на войне.

До сегодняшнего дня, когда кто-то говорит, что где-то Украина продавала оружие, и Россия поднимала этот месседж, мы всегда говорили: наши военные сами убили бы этих людей,

– заявил украинский лидер.

Он отметил, что Украина больше борется с дезинформацией о коррупции, чем с подобными случаями. Впрочем, Зеленский согласился, что "на разном бытовом уровне" такие моменты случаются, но с такими людьми борются.