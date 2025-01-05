Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Він також зауважив, що тих, хто все ж заробляв на війні – їх знаходили та "били по руках".
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Зеленський зауважив, що переважно Україна отримувала не гроші, а зброю.
Там де ми бачили ризики, що щось може бути зі зброєю, ми били по руках всіх. І повірте, це не тільки йдеться про Україну,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що на всьому шляху постачання зброї до України траплялися люди, які хотіли заробити на війні.
"Ми не заробляли на війні", – зазначив президент.
Зеленський додав, що Україна буде продовжувати боротьбу проти тих, хто захоче наживатися на війні.