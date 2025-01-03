Зокрема, йдеться про країни Глобального Півдня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського в етері національного марафону.

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Країни Глобального Півдня вважали Росію непереможною

"Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами Глобального Півдня", – сказав президент України.

Довідково. До Глобального Півдня відносять країни, які Світовий банк вважає з низьким або середнім доходом і які розташовані в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні.

Ці країни вважали, що Росія має непереможну армію, а її неможливість вирішити ситуацію на Курщині мала великий вплив на них.

"Я ніколи не думав, що це на них буде мати такий великий вплив. На них це мало великий вплив. Тому що вони були настільки під впливом того, що непереможна Росія, російська армія, і тут ви на території Росії даєте відсіч і тримаєте майже пів року. І ви тримаєте цю ситуацію, а вони (росіяни – 24 Канал) збільшують там контингент і нічого зробити не можуть… Мало того вони всім сказали, що за місяць захоплять Суми", – висловився Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що при цьому Росія ще й використала північнокорейський контингент і направила його саме на Курський напрямок.

Я вважаю, що це їх тактична помилка. Бажаю їм їх побільше,

– наголосив президент.

За його словами, ті 12 тисяч солдатів КНДР не змогли нічого зробити на Курщині, і "це все це працює проти Росії, це виглядає сильним аргументом за нас".