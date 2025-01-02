У 2014 – 2015 роках Ширяєв брав участь в АТО, а з березня 2022 року, після початку повномасштабної війни, очолив роту в 228-му батальйоні 127 ОБрТРО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

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За героїчний захист Харківщини він був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. У лютому 2023 року він став командиром 225-го батальйону, а у вересні 2024 року отримав звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка".

Коментуючи стратегічну доцільність операції, Ширяєв зазначає, що її метою було зменшення тиску на інші ділянки фронту.

На момент заходу на територію противника, ми мали 50 тисяч обстрілів на добу по всій лінії бойового зіткнення. Якщо сказати просто, 50 тисяч. На цей час маємо 30 тисяч обстрілів на добу, тобто зменшилось. На ту територію, де ми заходили, було приблизно 5-6 тисяч противника. Зараз противник стягнув 50 тисяч війська. Звісно, і вогневі засоби, і піхоту, і бойові машини противнику необхідно знімати з інших напрямків,

– зазначав він.

Ширяєв наголошує, що ці дії зменшили тиск на Вовчанському та Куп'янському напрямках.

Я спілкувався з тими військовими, які стоять на тому напрямку. Всі кажуть одне: тиск зменшився. І тому ми на себе тут відтягнули і свою роль в цьому зіграли. І тим самим тактично і оперативно ми задачу виконали", – додає він.