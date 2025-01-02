Йдеться про Курську область. Витрати Києва впродовж 2024 року на війну сягнули колосальних 278 мільярдів доларів допомоги, серед яких майже 87 мільярдів доларів від Вашингтона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз телеканалу Fox News.

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Як змінилася війна у 2024 році

Початок минулого року припав на палкі дебати у Конгресі США стосовно потреби надання більшої кількості допомоги Києву від Вашингтона. Свого часу ця ситуація вказала на серйозні розбіжності в Республіканській партії та велику залежність України від військової підтримки США.

Тривалі обговорення з цього приводу та затягування мали для України серйозні наслідки, насамперед у питаннях захисту від російських ракет та протистояння російським атакам на фронті. У 2023 році Росія не змогла досягти жодних серйозних успіхів, попри залучення великої кількості людей.

Але політика 2024 року в США змінила реальність війни для України. Призупинення поставок не лише значно посилило вразливість України на сході, особливо на Донеччині, але й посилило розчарування Києва, союзників по НАТО і тих, хто стверджував, що захист України відповідає інтересам безпеки США,

– ідеться у матеріалі.

Важливою стала і заборона чинного президента США Джо Байдена на далекобійні удари по Росії американськими ракетами. І хоч потім американський лідер скасував це рішення у листопаді, воно передбачало деякі нюанси. водночас Росія завжди покладалася на удари ракетами та безпілотниками в Україні.

Протягом 2024 року Кремль посилив атаки на мирні міста України, особливо по прифронтових областях, навіть якщо це означало повне знищення міських районів. Також у період застою, у травні Росія відкрила новий фронт у частині Харківської області, яку вже звільняли від окупантів у 2022 році.

"У 2024 році відбулося більше бойових дій, ніж у 2023 році, хоча, згідно з даними Інституту вивчення війни, це відбулося переважно у другій половині року, і за це Росія заплатила високу ціну", – зауважують у статті.

До чого призвела Курська операція

Прорив кордону українськими силами у серпні 2024 року став справжньою несподіванкою на фронті. Очевидно, що це було спробою відволікти скупчення ворога зі східного фронту, зокрема з Донецької області, та перенести війну на російську територію, що дало б козир під час потенційних майбутніх переговорів.

Це стало найбільшим нападом на Росію з часів Другої світової війни. До боїв там Москва залучила й солдатів КНДР, йдеться про щонайменше 11 тисяч. Північна Корея стала першою іноземною державою, яка відправила свої війська на підтримку однієї зі сторін від початку війни Росії проти України.

Який вплив Трампа на війну

Новообраний президент США ще під час передвиборчої кампанії обіцяв, що закінчить російсько-українську війну ще до того, як вступить на посаду, що станеться вже 20 січня. Втім, після перемоги впевненість республіканця в тому, що він зможе це зробити, здається, змінилася.

Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні з Росією. У нас є невеликий прогрес,

– заявив він на першій пресконференції після обрання.

До слова, у вечірньому зведенні з фронту 1 січня розповіли, що ворог сім разів атакував українські укріплення на Куп'янському напрямку в районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки. На момент публікації зведення п'ять боєзіткнень ще тривали.