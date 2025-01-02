Загальні втрати серед особового складу ворожої армії вже перевищили понад 790 тисяч солдат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 792170 (+1370) осіб,
  • танків – 9676 (+4);
  • бойових броньованих машин – 20056 (+13);
  • артилерійських систем – 21552 (+20);
  • РСЗВ – 1256 (+0);
  • засобів ППО – 1032 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 330 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69);
  • крилатих ракет – 3003 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54);
  • спеціальної техніки – 3675 (+3).


Втрати ворога на 2 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ