Загальні втрати серед особового складу ворожої армії вже перевищили понад 790 тисяч солдат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 792170 (+1370) осіб,
- танків – 9676 (+4);
- бойових броньованих машин – 20056 (+13);
- артилерійських систем – 21552 (+20);
- РСЗВ – 1256 (+0);
- засобів ППО – 1032 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 330 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69);
- крилатих ракет – 3003 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54);
- спеціальної техніки – 3675 (+3).
Втрати ворога на 2 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ