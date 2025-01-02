Общие потери среди личного состава вражеской армии уже превысили более 790 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 792170 (+1370) человек,
  • танков – 9676 (+4);
  • боевых бронированных машин – 20056 (+13);
  • артиллерийских систем – 21552 (+20);
  • РСЗО – 1256 (+0);
  • средств ПВО – 1032 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 330 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21200 (+69);
  • крылатых ракет – 3003 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32729 (+54);
  • специальной техники – 3675 (+3).


Потери врага на 2 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ