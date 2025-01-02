Общие потери среди личного состава вражеской армии уже превысили более 790 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 792170 (+1370) человек,
- танков – 9676 (+4);
- боевых бронированных машин – 20056 (+13);
- артиллерийских систем – 21552 (+20);
- РСЗО – 1256 (+0);
- средств ПВО – 1032 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 330 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21200 (+69);
- крылатых ракет – 3003 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 32729 (+54);
- специальной техники – 3675 (+3).
Потери врага на 2 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ