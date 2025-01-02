Общие потери среди личного состава вражеской армии уже превысили более 790 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 792170 (+1370) человек,

танков – 9676 (+4);

боевых бронированных машин – 20056 (+13);

артиллерийских систем – 21552 (+20);

РСЗО – 1256 (+0);

средств ПВО – 1032 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 330 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21200 (+69);

крылатых ракет – 3003 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 32729 (+54);

специальной техники – 3675 (+3).



Потери врага на 2 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ