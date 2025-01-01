Сырский назвал потери россиян на Курщине. А также упомянул войска КНДР там. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Александра Сырского.

Смотрите также Война диктует свои непростые реалии, – Сырский подвел итоги 2024 года

Что сказал Сырский бойцам

Он, в частности, наградил защитников.

Главнокомандующий вручил награды / Фото из телеграм-канала Александра Сырского

Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений. Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники,

– написал он.

А еще Александр Сырский отметил: заслуга наших воинов еще и в том, что они пополняют обменный фонд. Во время операции на Курском направлении обменный фонд пополнился на более 700 захватчиков. Поэтому обмен пленными 30 декабря, когда из плена вернулось еще 189 украинцев, – также работа Сил обороны.

Сырский с солдатами на Курщине / Фото из телеграм-канала Александра Сырского

Главком поблагодарил бойцов за отвагу, героизм и военный подвиг. И заверил: ВСУ и дальше будут уничтожать оккупантов, с какими бы паспортами те не были – российскими или северокорейскими. Таким образом он намекнул на то, что россияне скрывают участие солдат КНДР в войне. Например, выдают корейцам паспорта, где указаны российские фамилии. Мол, это жители Тувы, Якутии и тому подобное.