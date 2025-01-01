Сирський назвав втрати росіян на Курщині. А також згадав війська КНДР там. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Олександра Сирського.

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Що сказав Сирський бійцям

Він, зокрема, нагородив захисників.

Головнокомандувач вручив нагороди / Фото з телеграм-каналу Олександра Сирського

Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки,

– написав він.

А ще Олександр Сирський наголосив: заслуга наших воїнів ще й тому, що вони поповнюють обмінний фонд. Під час операції на Курському напрямку обмінний фонд поповнився на понад 700 загарбників. Тож обмін полоненими 30 грудня, коли з полону повернулося ще 189 українців, – також робота Сил оборони.

Сирський із солдатами на Курщині / Фото з телеграм-каналу Олександра Сирського

Головком подякував бійцям за відвагу, героїзм і військовий подвиг. І запевнив: ЗСУ і далі будуть нищити окупантів, з якими б паспортами ті не були – російськими чи північнокорейськими. Таким чином він натякнув на те, що росіяни приховують участь солдатів КНДР у війні. Наприклад, видають корейцям паспорти, де вказано російські прізвища. Мовляв, це жителі Туви, Якутії тощо.