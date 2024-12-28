Цього разу стало відомо, що КНДР відправила до Росії не простих солдатів. У третій частині "записок рядового Джонга" він зізнається, що є елітним бійцем Кім Чен Ина, повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

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Червоні командири Кім Чен Ина

Рядовий Гьонг Хонг Джонг пише, що його відправили за тисячі кілометрів допомагати російським військам за наказом Кім Чен Ина.

Солдат вважає захист вітчизни своїм священним обов'язком і найбільшим щастям. "Я одягаю військову форму революції заради захисту верховного головнокомандувача", – зазначає він.

Своє життя на батьківщині він описує як безтурботне та сповнене підтримки. Джонг зізнається, що не міг повністю усвідомити ті щастя та любов, якими був оточений. "Я виріс в лоні благодатної партії, навчався досхочу, не турбуючись ні про що у цьому світі", – пише він.

Третя записка Гьонг Хонг Джонга з Курщини / фото ССО

Рядовий визнає, що зрадив партію, яка йому довіряла, "невдячними вчинками проти верховного головнокомандувача", за що його й відправили на війну.

Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті. Тепер мені нічого не залишається, як повернути довіру, яку я мав. Я піду на передову лінію в цій операції, і я беззастережно виконуватиму накази верховного головнокомандувача Кім Чен Ина, навіть якщо це коштуватиме мені життя,

– пише Джонг.

Солдат обіцяє продемонструвати всьому світу "непереможну хоробрість і жертовність" так званих Червоних Спеціальних Сил, або ж Червоних командирів Кім Чен Ина.

Наприкінці він додав, що після перемоги у війні та повернення на батьківщину планує подати якусь петицію до партії.

Раніше 24 Канал публікував першу частину "записок рядового Джонга". У них Гьонг Хонг Джонг вітав свого друга з днем народження, необережно розсекретивши своє перебування.

У другій частині нотаток йшлося про тактику зі збиття дронів, зокрема методи приманювання їх "на живця", та уникнення артобстрілів.