Схоже північнокорейські солдати все ж навчилися протидіяти українським дронам. У нових записках Джонг пропонує ловити їх "на живця", повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

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Як північнокорейські солдати збивають українські дрони

У своєму нотатнику, який отримали українські оборонці, загиблий рядовий Гьонг Хонг Джонг розписав тактику зі збиття дрона та схованки від української артилерії. Бійці ССО опублікували повну розшифровку "інструкції" з трофейного нотатника.

Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини – 24 Канал), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, – 10-12 метрів. Якщо той, хто приманює – стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє – ліквідує,

– пише корейський вояка.

Свої поради рядовий Джонг підкріплює досить детальними ілюстраціями, як же виглядає така ліквідація БпЛА. Наразі невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни.

Записка Гьонг Хонг Джонга з Курської області / фото ССО

Окрім цього, у своєму нотатнику спецпризначенець ССО КНДР розповідає і як уникнути зони обстрілу артилерії. Гьонг Хонг Джонг пропонує у разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу.

Другий спосіб полягає у тому, аби сховатися у точці попереднього влучання артилерії, після чого виходити з зони обстрілу – оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку.

Зауважимо, раніше ССО опублікували першу частину "записок рядового Джонга". У них корейський вояка вітав свого друга з Північної Кореї з днем народження. У листі він розкриває, що перебуває у Росії та навіть додає дату.