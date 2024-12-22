В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль навмисне замовчує залучення солдатів КНДР у боях на Курщині. Адже розповісти про це публічно означає визнати той факт, що Росії потрібні іноземні війська, щоб відвоювати свою власну територію, передає 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

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Кремль "русифікує" корейців, аби приховати їх участь у війні

Захисники розкрили, як "оригінально" Москва намагається приховати присутність військових із Північної Кореї. Задля цього вона видає їм несправжні документи.

Так, нещодавно оператори ССО ліквідували трьох північнокорейців і при них знайшли "цікаві документи".

У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува. За професійної освітою вони або "кровельщики" або "сварщики".

Але найцікавіше — підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів.

За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч і Бєлєк Аганак Кап-ооловіч.

Росіяни видають північнокорейцям фейкові паспорти / Фото ССО

До слова, раніше президент Зеленський заявляв, що росіяни спалюють північнокорейцям обличчя, аби приховати втрати серед них. А у Генштабі розповідали, що солдатів із КНДР маскують під представників корінних народів Далекого Сходу.