В Институте изучения войны считают, что Кремль умышленно умалчивает привлечение солдат КНДР в боях на Курщине. Ведь рассказать об этом публично означает признать тот факт, что России нужны иностранные войска, чтобы отвоевать свою собственную территорию, передает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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Кремль "русифицирует" корейцев, чтобы скрыть их участие в войне

Защитники раскрыли, как "оригинально" Москва пытается скрыть присутствие военных из Северной Кореи. Для этого она выдает им ненастоящие документы.

Так, недавно операторы ССО ликвидировали трех северокорейцев и при них нашли "интересные документы".

В этих военных билетах нет всех печатей, фотографий, отчества поданы на российский манер, а место рождения подписано как Республики Тува. По профессиональному образованию они либо "кровельщики" либо "сварщики".

Но самое интересное – подписи владельцев. Они сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат.

По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Дэ Хьюк и Чо Чьол Хо. Они же по российским документам Ким Кан Солат Альбертавич, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Кап-оолович.

Россияне выдают северокорейцам фейковые паспорта / Фото ССО

К слову, ранее президент Зеленский заявлял, что россияне сжигают северокорейцам лица, чтобы скрыть потери среди них. А в Генштабе рассказывали, что солдат из КНДР маскируют под представителей коренных народов Дальнего Востока.