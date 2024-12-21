Розвідка Південної Кореї повідомила, що втрати серед північнокорейських військових у Курській області за кілька днів боєзіткнень перевищили 1000 осіб. Великі цифри зумовлені, ймовірно, браком досвіду ведення бойових дій, передає 24 Канал із посиланням на ДШВ.

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Росіяни забули сказати їм, що "пташки" небезпечні

Десантники 95 бригади ДШВ поділилися цікавими кадрами. Є припущення, що на них – солдати з КНДР. Адже вони поводяться доволі дивно.

Військові зовсім не намагаються сховатися від українських ударних дронів, наче їм забули розказати, що такі "пташки" є небезпечними. Замість тікати ворожі штурмовики спокійно намагаються збити БпЛА автоматами, а коли захисники починають нищити їх скидами, тоді тільки розуміють, що це не просто розвідувальні дрони, починають метушитися та пробувати сховатися.

Північнокорейські солдати дивно реагують на дрони: дивіться відео

У ДШВ наголосили, що не можуть однозначно стверджувати, що військові із дивною реакцією на ударні дрони, це саме солдати з Північної Кореї. Про те, що це саме корейці можна буде говорити, якщо їх візьмуть у полон або знайдуть відповідні документи.

Наразі до наших захисників в руки потрапляли лише паспорти, де написано, що ці найманці з Республіки Тува.

До слова, раніше у Генштабі повідомляли, що росіяни маскують північнокорейців під представників населення корінних народів Далекого Сходу.