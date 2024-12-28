На этот раз стало известно, что КНДР отправила в Россию не простых солдат. В третьей части "записок рядового Джонга" он признается, что является элитным бойцом Ким Чен Ына, сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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Красные командиры Ким Чен Ына

Рядовой Гьонг Хонг Джонг пишет, что его отправили за тысячи километров помогать российским войскам по приказу Ким Чен Ына.

Солдат считает защиту отечества своим священным долгом и самым большим счастьем. "Я надеваю военную форму революции ради защиты верховного главнокомандующего", – отмечает он.

Свою жизнь на родине он описывает как беззаботную и полную поддержки. Джонг признается, что не мог полностью осознать те счастье и любовь, которыми был окружен. "Я вырос в лоне благодатной партии, учился вволю, не беспокоясь ни о чем в этом мире", – пишет он.

Третья записка Гьонг Хонг Джонга с Курской области / фото ССО

Рядовой признает, что предал партию, которая ему доверяла, "неблагодарными поступками против верховного главнокомандующего", за что его и отправили на войну.

Грехи, которые я совершил, непростительные, но моя родина дала мне путь к возрождению, к новому старту в жизни. Теперь мне ничего не остается, как вернуть доверие, которое я имел. Я пойду на передовую линию в этой операции, и я безоговорочно буду выполнять приказы верховного главнокомандующего Ким Чен Ына, даже если это будет стоить мне жизни,

– пишет Джонг.

Солдат обещает продемонстрировать всему миру "непобедимую храбрость и жертвенность" так называемых Красных Специальных Сил, или Красных командиров Ким Чен Ына.

В конце он добавил, что после победы в войне и возвращения на родину планирует подать какую-то петицию в партию.

Ранее 24 Канал публиковал первую часть "записок рядового Джонга". В них Гьонг Хонг Джонг поздравлял своего друга с днем рождения, неосторожно рассекретив свое пребывание.

У второй части записок речь шла о тактике по сбиванию дронов, в частности методы приманивания их "на живца", и избежание артобстрелов.