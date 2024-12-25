Например, они показали письмо одного из солдат армии Кима. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Командования ССО.

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ССО выложили письмо из трофейного блокнота бойца КНДР

В письме погибшего северокорейского военного Гьонг Хонг Джонга говорится о поздравлении друга, Сонг Джи Мьонга (или Йонга).

Я, покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года,

– так неосторожно кореец рассекретил свое пребывание.

Записная книжка погибшего корейского военного / Фото со страницы Командования ССО

Как известно, Россия всячески скрывает присутствие войск КНДР на Курщине. Для этого выдает наемникам российские паспорта, где они названы российскими фамилиями. Мол, это солдаты из Бурятии, Тувы и так далее. Что является неуважением как к самим жителям КНДР, так и к малым народам России.

"Когда хочешь поздравить друга, но вместо вечеринки – автомат и окоп на чужой земле, а свечи на торте заменили на украинский свинец калибра 5.56", – иронизируют в ССО.

Там заверили: пока расшифрована только одна запись из трофейного блокнота. Но эту работу продолжат, перевод других записей продолжается. Ну а тем временем операторы ССО продолжают уничтожать врагов на Курщине.