Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у телеграм-каналі. Окремо він відзначив досягнення українських сил на полі бою за останній рік та назвав ключові моменти.

Дивіться також Важкий рік втрат і надій в очікуванні миру: як Україна встояла у 2024 та що на нас чекає у 2025

Що сказав Сирський

Як зауважив Головком, закінчується вже 11 рік російської агресії проти України, і третій рік, як окупаційні війська намагалися "взяти Київ за три дні". Водночас, як каже Сирський, дехто хотів побачити Україну та її народ знищеними, проте вони недооцінили нашу силу.

Шановні бойові побратими та посестри! Вітаю вас з Новим 2025 роком! Дякую вам за цей рік запеклої і безкомпромісної боротьби! І дякую за незалежність України, яку зберігаємо завдяки вашій силі,

– написав він.

Він пригадав як Силам оборони вдалося зупинити ворожий наступ у 2024 році на території Харківської області та зупинити від захоплення Сумську області. Росіяни прагнули створити свою "буферну зону" на українській території, проте ЗСУ змогли зупинити це.

І, ба більше, українські сили змогли повернути війну і на територію, звідки вона прийшла. Йдеться про операцію у Курській області, яка розпочалася у серпні 2024 року і триває й досі. За це Олександр Сирський також окремо подякував воїнам.