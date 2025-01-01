Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що території, які вдалося окупувати росіянам, здебільшого складаються з полів і невеликих населених пунктів.

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Які втрати російської армії на фронті

В ISW повідомили, що найбільше просування росіян відбулось з вересня по листопад 2024 року – саме тоді окупанти отримали 56,5% усіх територіальних здобутків. Під час цього наступу Росія втратила 125 800 військових.

Однак у грудні 2024 року просування російських військ сповільнилося. За даними Інституту вивчення війни, у грудні росіяни здобули 593 квадратних кілометрів, а кількість щоденних втрат окупантів залишалася високою.

Російське військове командування, ймовірно, допустило рекордний рівень втрат особового складу з вересня по листопад 2024 року, щоб сприяти більшим територіальним завоюванням, але залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування готове нести такі втрати, якщо темпи просування російських військ продовжуватимуть знижуватися,

– йдеться у звіті ISW.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв 24 грудня заявив, що у 2024 році 440 000 новобранців підписали контракти на військову службу з міністерством оборони. За словами ISW, таким чином російська влада намагається компенсувати високі втрати на фронті.