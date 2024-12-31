Вони забезпечували логістику російської армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральне управління розвідки МО України у телеграмі.

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Де палали російські локомотиви

Протягом грудня 2024 року в росії сталися пожежі, які призвели до знищення 9 одиниць залізничного транспорту. Вони, зокрема, використовувались для перевезення військової техніки, зброї та боєприпасів.

Держава-агресор несла втрати у різних регіонах.

Деталі втрат за регіонами:

Московська область : знищено 1 тепловоз 1ТЕ116 та 2 електропотяги ЕП2Д.

: знищено 1 тепловоз 1ТЕ116 та 2 електропотяги ЕП2Д. Рязанська область : втрата 2 електровозів ВЛ-80.

: втрата 2 електровозів ВЛ-80. Тюменська область : пошкоджено 1 локомотив СМ-2 та 1 автомотрису АГС-1Ш.

: пошкоджено 1 локомотив СМ-2 та 1 автомотрису АГС-1Ш. Ростовська область : знищено 1 електровоз ВЛ-80.

: знищено 1 електровоз ВЛ-80. Свердловська область: втрата 1 тепловоза УТМ-2М.

Нагадаємо, ГУР прозвітувало про результати тактики тисячі порізів. По всій Росії у 2024 році спалахували об'єкти інфраструктури. Це повинно послабити логістику окупаційної армії Росії.