Владимир Зеленский уверен, что Трамп, который будет пытаться завершить войну в Украине в 2025 году, окажется в такой ситуации, в которой он был сам в 2019 году. Об этом политик сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает 24 Канал.

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Зеленский назвал условия для ceasefire

По словам президента, первый шаг к концу войны должен выглядеть так: прекращение огня, обмен людьми и затем возвращение территорий дипломатическим путем.

Однако, если прекращение огня состоится без гарантий безопасности, по крайней мере для контролируемой правительством территории Украины, то Путин может через некоторое время снова начать атаки.

Зеленский считает, что сегодня Путин боится Трампа. Как только президент США согласится на прекращение огня без гарантий, этим самым он передаст пас российскому диктатору.

Политик отметил, что в голове у главы Кремля рассорить его с Трампом и завершить оккупацию украинской территории.

Зеленский подчеркнул, что не надо учитывать желание Путина, нужно заставлять его остановить войну.

Президент назвал условия для прекращения огня. Это сильная Украина. Гарантии безопасности, например НАТО. А также пакет оружия. Если будет прекращение огня, то его не будут использовать. Впрочем, оно обязательно должно быть у Украины.

Не так как было раньше, при всем уважении к США и администрации, но я не хочу, чтобы повторилась ситуация, которая была с Байденом. Я прошу, пожалуйста. Санкции сейчас, оружие сейчас. И тогда мы увидим, начнут ли (вторжение – 24 Канал) они (россияне – 24 Канал),

– сказал Зеленский.

Президент отметил необходимость в вооруженной Украине, которая могла бы отразить наступление Путина и не позволить захватить ему большую территорию.

Зеленский выразил уверенность, что если не будет гарантий безопасности, то Путин придет снова.