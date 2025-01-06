Про це лідер України заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський висловився про Путіна

Зеленський зазначив, що з Путіним неможливо говорити, оскільки він за своєю суттю глуха людина.

Та він (Путін – 24 Канал) взагалі глухий, навіть якщо з вами розмовлятиме. Він по суті глуха людина…,

– сказав лідер України.

Він запитав Фрідмана, чи розуміє він, в чому різниця. "Ось ви говорите з Маском, ви спілкуєтесь з новатором і з ученим, говорите, як ракети заощадити, як вони повертаються. А він (Путін – 24 Канал) ракети повертає не заощадити, а вбиває ними людей. Ви думаєте, ви можете говорити про технології з Путіним? Ваші хлопці брали інтерв'ю і він розповів ще й про історію племені…", – сказав президент.

Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена? Вам здається, що ви берете інтерв'ю, ось пан Такер брав інтерв'ю. І всім здається, що "ой, ми зараз їх подружимо". До чого тут подружимо? Він просто інший. Перед вами стоїть мамонт,

– підкреслив Зеленський.

Лідер України підкреслив, що розмовляти потрібно з ним, хто чує, і коли це дасть світу мир і спокій людям. Він сказав, що йому сподобався меседж Трампа під час його промови.

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"Я думаю, що ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу. Це означає, що якщо ти сильний, ти можеш говорити. І Україна повинна бути достатньо сильною. В іншому випадку він (як Волдеморт – про кого не можна говорити) живиться і живе тим, що його суб'єктивізують і замість ізоляції пропонують виходити на світло", – резюмував президент.