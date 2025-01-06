Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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За словами Зеленського, до Росії вже прибули 12 тисяч північнокорейців. З них 3800 вже були вбиті або поранені у боях із Силами оборони України.

Президент також підкреслив, що Північна Корея потенційно може відправити до Росії ще більше військових.

Вони можуть привести ще 30 – 40 тисяч, а можуть і 500. Вони можуть привести багато людей,

– заявив Зеленський.

Він також нагадав, що росіяни намагаються всіляко приховати справжні масштаби втрат серед північнокорейців. Навіть доходить до того, що їм спалюють обличчя після смерті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін по суті "глухий", адже не бажає слухати свого співрозмовника. За словами президента, з російським лідером треба говорити лише з позиції сили.