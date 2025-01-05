Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в розмові з 24 Каналом зазначив, що дійсно такі повідомлення з'являються в російських пабліках і СОУ буцімто за підтримки спецтехніки для розмінування територій мають певні просування.

Дивіться також Міноборони Росії вперше прокоментувало наступ ЗСУ у Курській області

Чи дійсно у противника є дедлайн щодо Курщини

Ступак розповів, що також зазначається, що українські бійці начебто застосовують потужну техніку для радіоелектронної боротьби, яка глушить зв'язок, не даючи Росії використовувати БпЛА. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку України наразі немає.

Стосовно дій російських військ у Курській області, ексспівробітник СБУ вважає, що в них немає прив'язки до інавгурації Трампа (20 січня), про що не раз висловлювались військові аналітики.

В них є завдання. Путін раз на півтора місяця зазначає, що треба звільнити Курську область, але це триває з 6 серпня і ніяк Росії це не вдається,

– озвучив Ступак.

Однак він зауважив, що Сили оборони України за цей період втратили орієнтовно 50% території Курщини, яку контролювали раніше, на піку операції там (у вересні 2024 року).

Росія, зі слів Ступака, на цій ділянці фронту проводить масштабні заходи, приклад цьому – залучення північнокорейських військ до бойових дій, аби допомогти російському контингенту в Курській області вибити звідти українських бійців.

Зазначимо, що населений пункт Махновка у Курській області, де загинули бійці Росії та КНДР, розташований на південь від міста Суджа. Є припущення, що на цій ділянці противник робить спроби просунутися до річки та наблизитися до самого міста, яке наразі контролюють Сили оборони України.