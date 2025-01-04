Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий аналітик Ян Матвєєв, припустивши, що на першому етапі буде спроба ввести режим припинення вогню, щоб далі протягом тижнів чи місяців проводити переговори. З його слів, відкритим залишається запитання, чи погодиться Путін на припинення вогню по всій лінії фронту.

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Курщина може стати предметом обміну на переговорах

Те, що Кремль готується до 20 січня (інавгурації Трампа), підтверджує те, як російські війська зараз поспішають на полі бою і робили це протягом останніх місяців 2024 року.

Зокрема це спостерігається в Курській області, де росіяни намагаються зайняти територію, яка перебуває наразі під контролем ЗСУ, аби, зі слів Матвєєва, вона не висіла "мертвим вантажем" під час переговорів.

"Адже зрозуміло, що з нею треба щось вирішувати. Путін не буде готовий заморозити лінію фронту в межах Курської області, бо це буде абсолютне божевілля для нього. Він не зможе це ніяк "продати" всередині Росії та сказати, що тепер частинка Росії під контролем України", – вважає Матвєєв.

Тому, зі слів військового аналітика, якщо російська армія не встигне повернути під свій контроль частину Курщини – тоді під час переговорів Росії доведеться обміняти цю територію на іншу.

Це може бути принциповим питанням для Зеленського, він може тиснути й отримати набагато більше, ніж цей клаптик землі в Курській області,

– припустив Матвєєв.

Військовий аналітик впевнений, що поспіх російської армії на Курщині свідчить про те, що Кремль готується виходити на переговори як раз після інавгурації Трампа.

"Можливо, це буде формально, коли російська делегація приїде без Путіна, озвучить свої вимоги: 4 області, заборона української армії та вступу України в НАТО. А представникам Росії натякнуть, що вони з'їхали з глузду і запропонують знайти компроміс. Вони можуть відмовитися і повернутись в Росію. Допускаю, що може все закінчитися так", – озвучив Матвєєв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська область є сильним козирем у переговорах, особливо з країнами Глобального Півдня. Він наголосив, що ці країни вважали Росію непереможною, однак операція ЗСУ на Курщині ці уявлення розвіяла. Сили оборони України вже 5 місяців тримають під контролем частину Курської області.