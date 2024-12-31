У Пентагоні погодилися із оцінкою втрат солдатів КНДР, яку надав Білий Дім. Про це повідомила речниця американського міністерства оборони Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Що сказали у Пентагоні

Так, Сінгх заявила, що Пентагон теж оцінює втрати північнокорейців, які беруть участь у бойових діях на Курщині, приблизно у 1000 вбитих і поранених.

Крім того, вона додала, що штурми, які здійснюють військові КНДР, не є значно ефективними. До того ж, солдати Кім Чен Ина зазнають велику кількість втрат.

До слова, нещодавно Сили оборони захопили кілька північнокорейських солдатів у полон на Курщині. Втім, вони були важко поранені, їх не вдалося реанімувати. Як зазначив президент Зеленський, росіяни роблять усе можливе, аби північнокорейці не потрапили до полону: добивають їх та відправляють в атаки з мінімум захисту.

Раніше, стало відомо, що солдати КНДР накладають на себе руки замість здачі в полон через страх перед репресіями або пропаганду.