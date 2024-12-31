В Пентагоне согласились с оценкой потерь солдат КНДР, которую предоставил Белый Дом. Об этом сообщила пресс-секретарь американского министерства обороны Сабрина Сингх во время брифинга, передает 24 Канал.

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Что сказали в Пентагоне

Так, Сингх заявила, что Пентагон тоже оценивает потери северокорейцев, участвующих в боевых действиях на Курщине, примерно в 1000 убитых и раненых.

Кроме того, она добавила, что штурмы, которые осуществляют военные КНДР, не являются значительно эффективными. К тому же, солдаты Ким Чен Ына несут большое количество потерь.

К слову, недавно Силы обороны захватили несколько северокорейских солдат в плен на Курщине. Они были тяжело ранены, их не удалось реанимировать. Как отметил президент Зеленский, россияне делают все возможное, чтобы северокорейцы не попали в плен: добивают их и отправляют в атаки с минимум защиты.

Ранее, стало известно, что солдаты КНДР совершают самоубийства вместо сдачи в плен из-за страха перед репрессиями или пропаганды.