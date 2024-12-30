Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Militarnyi. Работы на месте строительства корабля начались в мае, когда там установили столбы, которые впоследствии обтянули сеткой.

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В КНДР строят 15-метровый боевой корабль

До октября конструкция была открытой. А уже в октябре появились спутниковые снимки, на которых видно накрытый сетками корабль.



Спутниковые снимки со строительства корабля в Нампхо / Фото The International Institute for Strategic Studies

Фотографии позволили оценить размеры эллинга. Исследователи считают, что он имеет около 170 метров в длину и 30 метров в ширину. Корабль в нем достигает 15 метров в ширину, что втрое шире, чем крупнейшие военные корабли Северной Кореи класса Amnok или Nampo.

Отметим! Строительство крытого эллинга происходило одновременно с формированием корпуса неизвестного корабля военно-морских сил КНДР.

Потенциально новый корабль может нести вертикальные пусковые установки для запуска крылатых ракет калибром 57 – 100 миллиметров. Также на ранее секретном судне могут установить торпедные аппараты калибром 533 миллиметра, которые ранее использовались на одном из кораблей класса Amnok – Nampo.



Корабль класса Amnok или Nampo, 2016 год / Фото NK PRO

Пока неизвестно, будут ли на корабле системы ПВО. В кораблях, которые строились в КНДР ранее, их не было, там устанавливали артиллерию или переносные зенитные ракетные комплексы.

Для самообороны на корабли могут поставить советские АК – 230 или АК – 360, или же их местные копии.

Обозреватели отметили, что комплект вооружения на новом судне может отличаться от предыдущих. Ведь КНДР активно сотрудничает с Россией, которая может поставлять северокорейскому режиму уже готовые системы.

Также на новом судне присутствуют отверстия, характерные для размещения радаров с фазированными антенными решетками. Впереди корабля могут разместить носовую подкидную гидроакустическую станцию.

В репортаже о Генеральной ассамблее 8-го ЦКТ Кореи показали новый корабль / Фото из соцсети Х

В Нампхо уже строили мощный надводный корабль

Ранее на этом же месте был построен один из самых современных и мощных надводных боевых кораблей Северной Кореи – Amnok или Nampo. В августе 2023 года в акватории Японского моря судно этого класса осуществило первый запуск крылатой ракеты Hwasal-2, имеющей потенциальную дальность 2 000 километров.



Военный корабль Amnok или Nampo осуществил первый запуск ракеты / Фото KCNA

В общем, согласно различным оценкам, этот корабль может нести до восьми таких ракет, которые размещаются в наклонных пусковых установках.

КНДР помогает России

Напомним, Северная Корея сотрудничает с Россией, предоставляя стране-агрессору своих военных и оружие. Ранее КНДР отправила в Россию тысячи контейнеров и миллионы снарядов. В НАТО обеспокоены этим фактом и планируют противодействовать странам, которые каким-либо образом помогают России.