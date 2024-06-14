Члены Североатлантического Альянса обеспокоены тем, что Россия и Северная Корея все больше сотрудничают друг с другом. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Мир противодействует странам, которые помогают России

НАТО известно о том, что КНДР передала России оружие.

Мы обеспокоены тем фактом, что Россия и Северная Корея все больше и больше сближаются,

– сказал Столтенберг.

Байден во время подписания соглашения по безопасности между Украиной и США в четверг, 13 июня, заявил, что мир будет реагировать на это. Он рассказал, что на заседании G7 было договорено противодействовать странам, которые помогают России. Среди этого списка, кстати, также оказался Китай.

В частности, речь идет о двустороннем соглашении по безопасности, предоставление Украине 50 миллиардов из фондов России и соглашение об использовании санкций против третьих стран, которые помогают Кремлю. Это, по словам Байдена, должно увеличить давление на экономику России.

"Нас невозможно переждать, нас невозможно разделить, и мы остаемся с Украиной до ее победы", – заявил Байден.

Грузовые корабли регулярно курсируют между КНДР и Россией

По словам генсека, НАТО зафиксировало передачу миллиона снарядов со стороны Северной Кореи в Россию, а также другие виды военной поддержки для Москвы.

“Мы видели, как тысячи контейнеров загружали в железнодорожные вагоны в Северной Корее, а затем транспортировали прямо в Россию на линию фронта в Украине”, — добавил генсек.

О таком сотрудничестве также заявляли в Южной Корее. Причем, в южнокорейском Минобороны говорят о, по меньшей мере, 10 000 транспортных контейнеров, в которых может быть 4,8 миллиона артснарядов. Там также добавили, что видели, как КНДР передавала России баллистические ракеты.

"Хотя Россия и Северная Корея отрицают поставки оружия, коммерческие спутниковые изображения и данные разведки, предоставленные правительством США, показывают, что российские грузовые корабли регулярно курсируют между некогда сонным северокорейским портом Наджин вблизи границы с Россией. Большинство из них направлялись к Дунаю, бывшей советской базе подводных лодок, которая расположена примерно в 180 километрах", – пишет Bloomberg.

В ответ Россия делится с Северной Кореей технологиями, поддерживает ракетные и ядерные программы Северной Кореи.

В обмен на боеприпасы Россия направила в Северную Корею технологии, чтобы помочь в ее планах развернуть ряд разведывательных спутников, а также обычное оружие, такое как танки и самолеты,

– говорит южнокорейский министр обороны.

Путин приедет в КНДР

Активное сотрудничество между двумя диктаторами началось в сентябре 2023 года. Тогда Ким приезжал в Москву. После этого российская армия начала атаковать Украину северокорейским оружием, пока США задерживали поставку помощи нам.

Теперь же Путин вскоре намерен сам посетить Северную Корею. Это произойдет впервые с июля 2000 года. Спутниковые снимки указывают на то, что Ким готовится к военному параду.

"Российский президент Владимир Путин, вероятно, будет искать еще больше, когда вскоре посетит Пхеньян", – пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи Шина.

Эта поездка также должна вызвать беспокойство США и их партнеров.