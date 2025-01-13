Це довели воїни підрозділу UA_REG Окремого центру спеціальних операцій "Захід" імені князя Ізяслава Мстиславича, які прийняли 8-годинний бій із силами противника, які переважали у десятки разів, передає 24 Канал із посиланням на допис військових.

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Переможний бій воїнів ССО на Курщині

Захисники оприлюдинили кадри бою, зазначивши, що він "був найвідповідальнішим і найважчим для підрозділу".

Восьмигодинний бій показав наявність головної ознаки воїна – мужність, і наскільки високий рівень підготовки усього підрозділу. Сюжет фільму "300 спартанців" нервово курить збоку,

– йдеться у повідомленні.

Проти українських спецпризначенців виступили підрозділами КНДР. Битва відбулася із застосування стрілецької зброї.

Втрати противника не повідомляються, втім на відео видно одного загиблого північнокорейського військового.

Під час бою оператори підрозділу були евакуйовані бронемашинами HMMWV. Зазначається, що у пекельній сутичці з противником жоден український спецпризначенець не постраждав.

Восьмигодинний бій з північнокорейцями: дивіться відео +18

До слова, нещодавно на Курщині українці захопили двох солдатів КНДР у полон. Їх відправили до Києва на допис. Північнокореці запевняли, що думали, що їдуть на навчання, а не на війну.