Водночас представник керівної "Партії влади народу" Лі Сон Квен заявив, що один з військовополонених КНДР не має наміру приїхати до Південної Кореї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap News Agency.

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Ким виявилися полонені солдати КНДР

За даними південнокорейської розвідки, двоє полонених солдатів Північної Кореї працювали в Головному розвідувальному бюро, яке є ключовим військовим розвідувальним агентством КНДР.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї також прокоментувала масові втрати північнокорейських військових на полі бою. Там вважають, що вони зумовлені нерозумінням "сучасної війни" солдатами КНДР.

Окрім цього, у південнокорейській розвідці повідомили, що Північна Корея закликала своїх солдат накласти на себе руки, щоб не потрапити живими в полон до українських військових.

Нагадаємо, що двох поранених полонених солдатів КНДР вже доставили до Києва для допиту СБУ. Президент Зеленський подякував українським військовим та запевнив, що полоненим надається необхідна медична допомога.