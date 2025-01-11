Наприкінці грудня Сили оборони вже брали у полон кілька північнокорейських солдат. Втім, вони були важко поранені, їх не вдалося реанімувати. Президент Зеленський зазначав, що росіяни роблять усе, аби не дозволити військовим КНДР потрапити до полону: добивають і посилають у штурми з мінімальним захистом, передає 24 Канал.

Дивіться також "Мінус один": солдат КНДР намагався відбитися від українського БпЛА, але програв у "двобої"

Двоє північнокорейців на допиті в СБУ

Цього разу взяті у полон поранені північнокореці вижили. За словами глави держави, їх доставили у Київ. Наразі вони спілкуються зі слідчими СБУ.

Зеленський подякував воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та воїнам-десантникам, які брали участь у захопленні ворожих солдатів.

Як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога. Доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених. Світ має знати, що відбувається,

– зазначив президент.