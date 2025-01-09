У Північній Кореї зовсім не цінують своїх людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на запис засідання "Рамштайну".

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"Путін почав наймати солдатів з Північної Кореї, щоб ця війна продовжувалась. КНДР вивчає сучасну війну. Вони не цінують своїх людей. Вони втрачають їх – 4 тисячі станом на зараз", – повідомив український лідер.

Президент наголосив, що таке зближення з Північною Кореєю показує слабкість Владіміра Путіна. Кремлівський диктатор ніколи не принизився б до того, щоб благати Пхеньян. Це могло бути тільки через критичні проблеми.

Тому необхідно утримувати тиск на Москву. Зокрема, Зеленський закликав посилювати санкції проти Росії.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману Володимир Зеленський зазначав, що до Росії вже прибули 12 тисяч північнокорейців. Зокрема, 3 800 вже були вбиті або поранені у боях із Силами оборони України. Однак КНДР потенційно може відправити до Росії ще більше військових.