Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка.

До теми Інструкція, як "на живця" вполювати дрон: у ССО переклали нові записки корейського солдата

Солдат КНДР "програв" дрону

У мережі з'явилися кадри, як солдат КНДР намагався збити український дрон, однак не зміг цього зробити. У результаті БпЛА Сил оборони успішно уразив противника.

Як повідомляє Цаплієнко, на кадрах – робота підрозділу БпЛА "Фаворит" зі 107-ї бригади ТРО. Він додав, що хоча й найманець має непогану фізичну підготовку та навички користування стрілецькою зброєю, проте у дуелі з дроном зазнав поразки.

Військовий КНДР намагався збити дрон, але програв: дивіться відео (Увага! На кадрах чутливий контент, 18+)

До слова, раніше Володимир Зеленський повідомив, що на Курщині вже ліквідовано близько 4 000 військовослужбовців Північної Кореї. Як повідомляли у розвідці, причиною великих втрат серед найманців є мовний бар'єр та погана координація з російськими військовими.