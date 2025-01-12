Нещодавно Сили оборони завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, який розміщувався у місті Харцизьк на Донеччині. Тепер стало відомо про новий приліт по зосередженню ворожих солдат на окупованій території, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Що відомо про нову атаку на росіян

Так, 12 січня ЗСУ атакували командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.

Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника,

– наголосили у Генштабі.