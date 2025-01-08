Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Удар по командному пункту ворога

В середу, 8 січня, ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.

Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового,

– ідеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб.

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Нагадаємо, 7 січня в Генштабі повідомили, що Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил Росії у районі населеного пункту Біла, що в Курській області.

Військові зазначали, що такі вогневі ураження є невіддільною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Росії.

Про наслідки удару наразі не повідомляється, але у Генштабі пообіцяли, що ЗСУ будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Росії, які загрожують безпеці українців.

Додамо, що нещодавно російський Курськ був під атакою дронів. Російська "пе-ве-о" намагалася відбити атаку БпЛА, лунало багато вибухів. Одному з безпілотників вдалося атакувати важливий воєнний обʼєкт. Це сталося в неділю, 5 січня.

Крім цього, на початку цього року, а саме 2 січня, стало відомо, що ракетні "Магури" у Чорному морі уразили гелікоптери Росії. Так, згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8.

За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані. Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.