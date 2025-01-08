Кількість "хороших" росіян перевищила позначку у 800 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати ворога на 8 січня
З початку повномасштабного вторгнення у полях України полягло або отримали поранення несумісні з подальшою службою 801 670 росіян. За останню добу до цього числа додалося 1660.
Актуальні втрати росіян на 8 січня:
- особового складу – 801670 (+1660),
- танків – 9714 (+4),
- бойових броньованих машин – 20205 (+16),
- артилерійських систем – 21729 (+19),
- РСЗВ – 1260 (+0),
- засобів ППО – 1038 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21727 (+19),
- крилатих ракет – 3014 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81),
- спеціальної техніки – 3681 (+0).
Втрати ворога на 8 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, 19 травня стало рекордно смертельним днем для російської армії в Україні. За добу було ліквідовано 2200 окупантів. Грудень став шостим місяцем поспіль, коли Росія зазнала збільшення місячних загальних втрат. Середньодобові дані становили 1570 осіб.