Повідомляє 24 Канал з посиланням на 61 окрему механізована Степову бригада. Українські захисники завдали значних втрат великій групі піхоти противника.

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Як відбивали штурм росіян в Курській області

Бійці 61 Степової бригади успішно відбили атаку противника поблизу населеного пункту Суджа на Курщині.

Згідно з даними моніторингового проєкту WarArchive, російські війська намагалися здійснити штурм населеного пункту Махнівка. Там також уточнили, що бій відбувся 29 грудня 2024 року.

Як відбивали штурм росіян на Курщині: дивіться відео

На оприлюднених відео видно, як велика група російської піхоти була знищена українською артилерією, включно із застосуванням касетних боєприпасів, та за допомогою дронів.

Окрім цього, для ліквідації штурмової групи противника було залучено танк, який впритул розстрілював ворожу піхоту.

До слова, у Нацгвардії розповіли, що російські війська почали перекидати додаткові підрозділи в Курську область. На Харківщині, вздовж кордону з Сумською області та інших ділянках фронту спостерігається зменшення ворожої активності.