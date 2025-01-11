Він підкреслює, що світ повинен тиснути на Москву та Пхеньян, які підривають безпеку як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу у Х.

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Що підкреслив Сибіга у новині про захоплення військовополонених КНДР

Андрій Сибіга підкреслив, що військовополонені КДНР, що були захоплені у Курській області – це не найманці, а військові регулярної армії КНДР. Це істотно підриває безпеку не лише у Європі, а в Індо-Тихоокеанському регіоні, й світовим лідерам потрібно звернути на це увагу.

Перші північнокорейські військовополонені вже в Києві. Регулярні війська КНДР, а не найманці, беруть участь у загарбницькій війні проти європейської країни. Безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов’язані. Нам потрібен максимальний тиск на режими в Москві та Пхеньяні,

– йдеться у дописі Сибіги.

Нагадаємо, українські захисники взяли в полон двох поранених солдатів з Північної Кореї, яких доставили до Києва для допиту СБУ. Зеленський подякував воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та воїнам-десантникам, які брали участь у захопленні ворожих солдатів.