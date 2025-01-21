Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что враг вблизи Купянска еще имеет возможность проводить штурмы с привлечением техники. Также на этом направлении россияне пытаются удержать позиции на правом берегу реки Оскол.

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У россиян успехов нет

"У противника пока что не заканчивается живая сила. Он имеет ее не так много, как было раньше, но враг ищет новые резервы и возможности для того, чтобы держать постоянную динамику ведения боевых действий", – отметил он.

В частности 19 января, по словам командира батальона "Ахиллес", удалось ликвидировать противника в районе формирования колонны – там где он становился в боевой порядок и загружал штурмовую пехоту.

Удалось просчитать, что россияне будут делать, и появиться в том месте, в тот момент, в котором враг не ожидал. Вследствие действий украинских сил удалось сжечь два танка и БМП, подбить МТЛБ. Совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" НГУ отработали по пехоте, что должна была именно на той бронированной технике ехать к нашему переднему краю,

– подчеркнул он.

Также утром 21 января противник начал ударно-штурмовые действия с привлечением бронированной техники. Он применяет ее для двух целей:

танки преимущественно для разминирования путей проходов;

БМП, МТЛБ, БТР – для переброски живой силы к передней линии боевого соприкосновения.

Техника также была своевременно обнаружена и отработана. Это, по словам командира батальона, общий результат тех структурных подразделений Сил обороны, которые выполняют боевые задачи совместно с "Ахиллесом".

"У противника за последнюю неделю успехов на этом отрезке фронта не было. Левобережье Купянска, Купянск-Узловой продолжают держать строй", – подчеркнул Юрий Федоренко.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Сбор на платы инициации

Команды батальона "Ахиллес" рассказал о сборе, который сейчас идет, – на платы инициации.

Они необходимы для дистанционного минирования и помогают приводить к боевому применению и как следствие подрыву легкобронированной, бронированной техники противника,

– объяснил он.

Частично батальон получает платы инициации за счет государства. В то же время минирование не дает возможности противнику прийти к передовым украинским позициям – к пехотинцам, которые находятся на передней линии.

Каждая такая плата – это то, что сохраняет жизнь нашим военным и останавливает врага на поле боя. У кого есть возможность, просим обязательно поддержать,

– сказал Юрий Федоренко.

Приобщиться к сбору на платы инициации для батальона ударных БПАК "Ахиллес": карта 4441 1111 1111 2000 2187

К слову, россияне утром 21 января ударили беспилотником "Молния-2" по Купянску. В результате атаки пострадали пять человек, в частности, трое полицейских. Работники полиции получили ранения при исполнении служебных обязанностей.

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