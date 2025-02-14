Нещодавно українські воїни знищили рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2", встановлений на вантажівку "Урал". Це сталося на Лиманському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Скільки окупантів та техніки ліквідовано

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 855480 (+1200),
  • танків – 10057 (+17),
  • бойових броньованих машин – 20910 (+16),
  • артилерійських систем – 23115 (+81),
  • РСЗВ – 1282 (+4),
  • засоби ППО – 1066 (+3),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152),
  • крилаті ракети – 3063 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156),
  • спеціальна техніка – 3745 (+1)

втрати росіянВтрати загарбників на 14 лютого / Фото Генштаб