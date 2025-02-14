Втрати росіян на 14 лютого 2025 рік / Фото Міноборони

Втрати Росії у війні проти України перевищили понад 850 тисяч солдатів загиблими і пораненими. Наші захисники продовжують успішно ліквідовувати загарбників разом із технікою.